Folorunsho pre Fiorentina Torino: «Ecco cosa è successo dopo la sconfitta di Monza. Ho scelto Firenze perché...» - Calcio News 24

Folorunsho, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così prima della sfida che i viola affronteranno contro il Torino. Le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista Folorunsho, ha voluto parlare così del match di Serie A Fiorentina Torino.

LE PAROLE – «C’è stato un confronto nello spogliatoio, questa è una squadra di ragazzi che lavora per ottenere qualcosa di importante. E’ un momento complicato, ci siamo confrontati e non vediamo di scendere in campo per tornare a vincere.Ho scelto Firenze perché hanno da subito creduto in me. Non sapevo che sarei stato titolare ma spero di ripagare la fiducia del mister»