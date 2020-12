Fonseca da record: «Primo posto in Europa League importantissimo» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma contro lo Young Boys: queste le sue parole

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Roma contro lo Young Boys in Europa League. Queste le parole del tecnico giallorosso.

«Difficile scegliere la formazione? Assolutamente no, abbiamo poche soluzioni soprattutto in difesa. Ho fiducia in tutti i calciatori, dopo la partita sono molto soddisfatto perché chi gioca dà il proprio contributo, c’è stata una risposta positiva. Sconfitta con il Napoli cancellata? Sì, ne abbiamo parlato dopo la sfida e abbiamo iniziato a pensare alla gara contro gli Young Boys, dovevamo vincere per il primo posto»