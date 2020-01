Fonseca indica la strada: «Se ambiziosi presto alla pari con la Juve» – VIDEO

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico giallorosso ha indicato la strada per raggiungere il livello di competitività della Juve

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Juve. Proprio riguardo al livello di competitività raggiunto dai bianconeri, ha voluto soffermarsi il tecnico giallorosso.

«È vero che abbiamo perso con Atalanta e Parma, ma penso che abbiamo sempre giocato bene e con coraggio contro le squadre migliori, il problema non è questo io sono più preoccupato quando giochiamo con le cosiddette piccole, qua parliamo di mentalità e ambizione. In questo tipo di partite, tipo contro il Torino, penso che non sia stata una questione di atteggiamento ma penso che dobbiamo volere di più, dobbiamo capire se vogliamo avvicinarci a chi ci è davanti, se fosse così non possiamo sbagliare quel tipo di partite. Stiamo lavorando per cambiare la nostra mentalità»