Fonseca pre Real Madrid Milan: «Voglio una mentalità vincente. Ecco la decisione su Leao»

Fonseca ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League Real Madrid Milan

In conferenza stampa, l’allenatore Fonseca ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Real Madrid Milan di Champions League.

OBIETTIVO PER DOMANI – «Onestamente cerco sempre di trasmettere ai giocatori la voglia di vincere: domani non sarà diverso. Il Real Madrid è una grandissima squadra ma il nostro obiettivo non cambia»

LEAO – «Leao partirà dall’inizio, ci aspettiamo tanto dai lui»

MORATA – «Morata per me è un giocatore importantissimo, anche come uomo. Credo che sia molto intelligente: sta facendo molto bene. Il suo contributo per la squadra è davvero decisivo: magari per lui giocare in questo stadio sarà speciale»