Milan, Graziani va CONTROCORRENTE: «Cardinale ha fatto bene a SCEGLIERE LUI. Ecco il MOTIVO». Le dichiarazioni a SportMediaset

L’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato così a Sport Mediaset, di Paulo Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «Sono stati bravi in società, perché è un tecnico bravo. Adesso con questi risultati come puoi pensare di rimetterlo in discussione. Al primo gol della partita, quello di Frattesi, sembrava di essere su Scherzi a Parte. L’Inter in quella circostanza ha approfittato dell’errore del difensore e del portiere. Ma gli errori li hanno fatti anche i nerazzurri sui 2 gol presi: sul 2° gol preso dall’Inter non capisco come abbiano potuto concedere un 1 contro 1 all’avversario visto che erano alle battute finali della partita»