Fonseca: «Contestazione? So che sono dalla nostra parte, oggi non abbiamo dato tutto»

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro il Genoa: di seguito le parole del tecnico rossonero.

LA PARTITA – «Penso che abbiamo fatto una buona partita creando anche tanto. I giocatori hanno mostrato la voglia di vincere, oggi è mancato solo il gol. Ovviamente sarebbe servita maggiore qualità, abbiamo fatto 22 tiri».

COSA MANCA AL MILAN – «Oggi non è mancata cattiveria. Siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicini all’area del Genoa. Credo che ci manca un po’ la scelta finale».

ATTACCANTI – «Abbiamo in rosa dei buoni attaccanti. Abraham ha subito una contusione e Morata non si è mai allenato. Oggi nel nostro gioco è mancata qualità in generale».

CONTESTAZIONE TIFOSI – «Credo che sia normale. Noi volevamo vincere per loro: io sento che comunque sono sempre dalla nostra parte: oggi noi abbiamo dato tutto».