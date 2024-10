Fonseca: «Ecco cosa ho detto alla squadra, Morata? Ecco perchè ho scelto di non metterlo»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Ho speso parole di motivazione e coraggio per esprimere un gioco di qualità. È un’opportunità e dobbiamo giocare questa partita con coraggio».

FORMAZIONE – «Manteniamo la stessa struttura, non cambia niente. Cambia solo il giocatore. Per me è troppo rischioso fare giocare Morata dall’inizio. Il resto non cambia quasi niente. Reijnders ha già giocato in quella posizione. Dobbiamo difendere e attaccare diversamente ma la struttura è identica».

SI PUO’ ANCORA CAMBIARE – «Dipende dal modo in cui vogliamo difendere. Cambieremo sicuro con un altro tipo di squadra. Penso che abbiamo qualche stabilità difendendo così».