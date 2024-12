Fonseca: «Affrontiamo un grande club. Mi aspettavo di recuperare quel giocatore per domani»

Conferenza stampa Fonseca: le dichiarazioni in vista di Milan-Roma, gara valida per la 18esima giornata di Serie A

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, pochi minuti fa, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Roma di domani a San Siro.

SULLA ROMA – «La Roma è la Roma. Un grande club e una grande città. Hanno una grande squadra con buoni giocatori e con un grande allenatore che ha vinto tanto. Sempre speciale per me incontrarli. Ho amici a Roma ma domani quando entrerò in campo per giocare sarà come le altre squadre. Voglia di vincere e di fare una buona partita. E’ il mio unico obiettivo».

INFORTUNI – «Mi aspettavo di poter vedere Pulisic. Lui sta bene rispetto all’infortunio che ha subito ma negli ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia. Non si è allenato con noi e non sarò convocato. Loftus sta molto meglio, la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata è pronto per giocare, lo stesso Bennacer. Non ha la condizione fisica per fare 90 minuti ma giocherà. Musah e Rafa sono più in ritardo nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Saremmo comunque in 11».