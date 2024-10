Fonseca Milan: «Dopo il rosso si è visto il carattere della squadra: sono molto soddisfatto»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Udinese

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

L’ANALISI – «La partita ha avuto due parti: una fino al 30′ quando abbiamo preso il cartellino rosso dove abbiamo fatto 30 minuti di grande personalità e siamo stati vicino a quel che voglio da questo Milan. Dopo il rosso è stata una partita di spirito di squadra: abbiamo sofferto insieme e se qualcuno ha dubbi sull’unità di squadra, oggi abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra. E questa è la cosa più importante. Sono molto soddisfatto e i giocatori che sono entrati sono stati decisivi, lavorando anche per la squadra. Vero, abbiamo sofferto ma contro una squadra come l’Udinese, che è buona e fa tanti cross è normale soffrire. Sono molto soddisfatto».

ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA SQUADRA – «Qui al Milan quel che cerco dal primo giorno è una squadra che lavori insieme e che soffra insieme. Una squadra che difende insieme. Per questo sono molto soddisfatto. È questo lo spirito che vogliamo: spirito di squadra. Tutti si sono sacrificati».

SOFFERENZA NEL FINALE DI PARTITA – «Se avessimo subito il pari sarebbe stata un’ingiustizia. Per come abbiamo giocato, per le opportunità create. Sarebbe stata un’ingiustizia non vincere la partita, perché i ragazzi meritavano i tre punti».

OKAFOR E PULISIC – «Devo dire una cosa: è stato molto difficile fare delle scelte perché Okafor stava facendo una grandissima partita, ma ha capito. Christian ha fatto una partita fantastica, questo è lo spirito che dobbiamo avere sempre».