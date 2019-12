Fonseca: «Stiamo migliorando ma possiamo fare ancora di più»

Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la bella vittoria della sua squadra contro la Fiorentina

PARTITA – «Devo dire che sono molto soddisfatto, abbiamo preparato bene la gara mettendo poi in campo tutto quello che avevamo studiato. Non era facile contro la Fiorentina, avevano fatto bene contro le grandi come Inter, Juventus e Atalanta. Abbiamo fatto una bellissima partita»

MIGLIORARE – «Abbiamo ancora molto da fare, possiamo controllare meglio il possesso in alcuni momenti, abbiamo perso diversi palloni oggi. Ci sono anche altri aspetti da migliorare, ma devo dire che l’evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti dell’idea della squadra e sono contento»

PELLEGRINI – «Ha molte qualità, è un giocatore molto intelligente che cerca gli spazi giusti, con i tempi giusti e fa spesso la scelta giusta, nonostante la giovane età»

MERCATO – «Questo non è un mercato facile, se vogliamo giocatori devono essere migliori di quelli che abbiamo e non è facile»