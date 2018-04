Formazione Milan, le ultime da Milanello: Gattuso studia un attacco come piaceva a Berlusconi, ovvero con le due punte. Si scaldano Cutrone e Silva

Il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi è sempre stato quello di un Milan a due punte. Una convinzione maturata con Sacchi, sviluppata con Capello e arricchita da Ancelotti, nonostante quest’ultimo abbia spesso infranto la regola. Gennaro Gattuso, finora, ha sempre scelto un attacco a tre, ma contro il Benevento potrebbe lasciare da parte il tridente e affidarsi a un modulo più berlusconiano. L’infortunio di Calhanoglu toglie una possibilità sulla zona sinistra del campo, mentre per Suso potrebbe esserci uno spostamento al centro (alla Seedorf, come sottolineò Gattuso tempo fa). E quindi? Quindi, tornano le due punte. André Silva e Patrick Cutrone potrebbero giocare dal primo minuto nell’attacco del Milan contro il Benevento.

Per adesso, Gattuso ha optato per i due attaccanti solamente a gara in corso. Ha fatto qualche prova con Cutrone sull’esterno ma non è mai stata un’opzione seria. Col Benevento potrebbe iniziare questo esperimento, visto che il 4-3-3 non riesce a garantire quell’apporto offensivo che dovrebbe. Suso e Calhanoglu non sono due ali e il Milan non sa riempire l’area avversaria a dovere. Piazzarci due corazzieri come Silva e Cutrone potrebbe essere un buon punto di partenza contro una difesa fisica come quella del Benevento. Ancora Gattuso non ha sciolto le riserve, ma l’idea di un Milan “alla Berlusconi” con Suso in apporto al doppio centravanti non è da buttare via. In alternativa, verrebbe confermato il tridente con Borini largo a sinistra come a Torino.