Formazioni Italia Albania, CERTEZZE e SORPRESE di Luciano Spalletti in vista del match

Il Corriere dello Sport dedica un focus sulle probabili formazioni di Italia Albania, partita d’esordio degli azzurri ad Euro 2024

È il giorno della vigilia di Italia-Albania, partita d’esordio degli azzurri ad Euro 2024. Il Corriere dello Sport ha voluto parlare di quelle che dovrebbe essere le probabili formazioni.

LE SCELTE DI SPALLETTI – «Due notizie sicure dentro un mare di rebus. Barella è tornato ad allenarsi nel gruppo e sembra avviato verso il pieno recupero, è quasi pronto, forse può scavalcare Cristante. Le possibilità sono in aumento. Calafiori, per il secondo giorno di fila, è stato provato in difesa per completare il pacchetto con Bastoni e Di Lorenzo. Negli ultimi due giorni è emersa la candidatura di Bastoni da centrale (non centro-sinistra). Calafiori sembra in sorpasso su Buongiorno e Mancini. Di Lorenzo (o Darmian) chiuderebbe la cerniera. Per passare a quattro, manca un altro difensore. Da centrocampo in su, un solo dubbio. Fagioli, uscito dall’amichevole di Empoli con un problema al ginocchio, non si è ancora ristabilito. Frattesi sta bene e giocherà. Jorginho idem. Barella può superare Cristante. Scamacca non si discute. Dimarco c’è. Chiesa potrebbe correre a destra, a meno che Spalletti non opti per un esterno più conservativo (Cambiaso o Bellanova). Lo juventino con Pellegrini oppure al posto del capitano romanista? Torniamo al teorema originale. Spalletti proverà a portare quattro uomini a ridosso di Scamacca. Da destra a sinistra sarebbero Chiesa (o Cambiaso), Frattesi, Pellegrini (o Chiesa) e Dimarco. Non importa il modulo, potrebbe essere persino 4-3-3…»