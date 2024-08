Formazioni UFFICIALI Juve-Juve Next Gen, le scelte dei tecnici

Alle 18:30 scenderanno in campo Juve-Juve Next Gen in un’amichevole. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

Alle 18:30 scenderanno in campo Juve-Juve Next Gen in una sfida amichevole. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Thiago Motta e Montero.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Gonzalez, Muharemovic; Cudrig, Peeters, Owusu, Rouhi; Guerra, Mbangula; Mancini. All. Montero.