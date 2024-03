Formazioni ufficiali Monza Cagliari, le scelte dei due allenatori

Alle 15:00 si giocherà Monza Cagliari. Ecco le formazioni ufficiali di Palladino e Ranieri per il match di Serie A

Sta per cominciare Monza Cagliari, in programma alle ore 15:00. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali di Palladino e Ranieri per il match valevole per la 29esima giornata di Serie A.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Andrea Carboni; Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. All. Palladino.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Wietetska, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbo, Deiola; Jankto; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri.