Formazioni ufficiali Napoli-Braga, le scelte dei tecnici

Alle 21 scenderanno in campo Napoli e Braga in una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Napoli e Braga in una sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

A disposizione: Contini, Gollini, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Pizzi; Bruma, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

A disposizione: Sa, Hornicek, Al Musrati, Horta, Fernandes, Oliveira, Mendes, Carvalho, Marin, Lopes, Castro.