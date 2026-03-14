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Formazioni ufficiali Udinese Juve, le scelte di Runjaic e Spalletti per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Juve: le scelte di Runjaic e Spalletti per la partita del 29° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Udinese Juve per la sfida valevole per il 29° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Runjaic e Spalletti.
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Le scelte ufficiali: le formazioni
Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.A disposizione: Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Solet, Camara, Miller. All. Runjaic
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti
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