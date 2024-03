Totti Dybala, la reazione dell’argentino nei confronti dell’ex capitano della Roma

Totti Dybala, la reazione dell’argentino nei confronti delle dichiarazioni fatte dall’ex capitano della Roma. Ecco le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, a fronte delle dichiarazioni di ieri fatte da Francesco Totti sul futuro di Paulo Dybala alla Roma, l’argentino non è rimasto fermo a guardare.

Ad oggi Dybala, per quanto le parole siano state forti sotto ogni punto di vista, l’ex Juve non ha voluto replicare, dando indicazioni importanti su quello che sarà il suo futuro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.