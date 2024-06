Francia, Deschamps ANNUNCIA: «Mbappé si è ROTTO il naso! Sulla vittoria sofferta...»

Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, nel post partita della gara contro l’Austria. Tutti i dettagli

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa nel post partita dell’esordio vincente degli Europei contro l’Austria.

PARTITA – «Sono contento di quello che stiamo facendo con i giocatori, anche se abbiamo avuto occasioni per fare il secondo gol… Tutte le partite sono difficili. La squadra ha avuto una risposta contro un grande avversario. Non abbiamo fatto tutto bene, ma collettivamente c’è questa solidità e generosità. Potevamo essere più precisi in attacco, è bello iniziare con una vittoria. C’è qualità e talento. I giocatori sanno che devi fare uno sforzo quando non hai la palla e tutti l’hanno fatto. È un buon inizio per noi. Il naso di Kylian non è affatto buono, è la macchia nera di questa serata. È molto fastidioso per noi».

CONDIZIONI MBAPPE’ – «Se è rotto? Il naso di Kylian non è sta affatto bene, è la macchia nera di questa serata. È un problema molto fastidioso per noi».