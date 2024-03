É tornata la Germania: 2-0 e Francia dominata

La Germania domina una Francia svogliata e si impone per 2-0: gol lampo di Wirtz, tante occasioni e poi la chiude Havertz

La Germania è tornata: la squadra di Nagelsmann domina contro la Francia e rilancia la sua candidatura come contendente per la vittoria dell’Europeo casalingo. I tedeschi, guidati da un sontuoso Kroos, passano subito in vantaggio con il gol – forse da record di velocità – di Wirtz, che dopo 7 secondi infila alle spalle di Samba.

La Francia non sembra in grado di reagire e ad inizio ripresa prende il 2-0: grande giocata di Musiala che salta Samba – portiere scelto a Maignan – in dribbling e serve in mezzo per il tap in di Havertz. In mezzo e dopo tante occasioni della squadra di Nagelsmann, che ottiene così nuove sicurezze in vista dell’Europeo, mentre Deschamps dovrà sicuramente lavorare sulla testa dei suoi calciatori, oggi apparsi troppo distratti e supponenti.