Francia, Mbappé: «L’Italia agli Europei NON giocava bene, possiamo SOLO vincere»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante della Francia, in vista della sfida contro l’Italia. I dettagli

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa in vista di Francia-Italia di Nations League.

ITALIA – «L’Italia non ha giocato bene, ma neanche noi abbiamo giocato bene. L’Italia resta sempre una delle migliori squadre e Francia-Italia resta sempre una delle partite più seguite. Hanno giocatori di grandi qualità e ci prepariamo alla loro migliore versione così come noi cercheremo di mettere in mostra la nostra migliore versione».

OBIETTIVO – «Per noi non c’è nulla di più importante della nazionale francese, questa competizione l’abbiamo già vinta e non c’è stata una reazione straordinaria. Invece quando l’abbiamo persa è stata la fine del mondo… Non so cosa dire: è una partita e bisogna vincere. Vincemmo a Milano e a fine partita non ho neanche percepito la vittoria di un trofeo. Invece prima del Mondiale 2022 l’abbiamo perso e tutti ci hanno detto: ‘Che vergogna…” E’ importante iniziare questa selezione col piede giusto e vincere la partita».

MOMENTO – «A Madrid sto giocando davanti ma per me non cambia molto, posso giocare in tutti i tre ruoli davanti, poi è il mister a scegliere. Mi sento bene, sto bene. In termini di atmosfera non mi aspetto nulla di particolare, ciò che conta è vincere».