Francia, Mbappé SICURO: «All’Europeo SOLO per VINCERE, siamo i PIU’ forti»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante francese, sugli obiettivi in vista dell’inizio degli Europei. I dettagli

Kylian Mbappé ha parlato a Sport Bild della possibilità della Francia agli Europei.

OBIETTIVO VITTORIA – «Veniamo in Germania per fare la storia. Questo è il nostro lavoro. Siamo pronti, affamati di successo e sappiamo cosa dobbiamo fare. Possiamo fare qualcosa di buono per il nostro Paese se portiamo a casa il trofeo. Dovremo superare tappa dopo tappa. Prima dobbiamo fare una bella fase a gironi, poi vedremo. Abbiamo una squadra molto forte, lo sanno tutti».

EUROPEO PIU’ DIFFICILE – «Abbiamo perso l’ultima finale del Mondiale. L’Europeo è una competizione molto difficile, sia tatticamente che in termini di intensità del gioco. Tutte le squadre si conoscono praticamente a fondo. Ciò rende il tutto molto difficile. Lo abbiamo sperimentato anche nel 2021».

CAPITANO FRANCIA – «È un sogno poter rappresentare la Francia. Ed è un grande onore per me guidare la squadra come capitano».