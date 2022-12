Francia, paura influenza nel ritiro

La Francia sta preparando la finale del Mondiale in Qatar, ma sta facendo i conti con l’influenza che sta preoccupando Deschamps

Negli ultimi giorni Rabiot, Upamecano e ora anche Coman sono stati colpiti dall’influenza. La squadra teme contagi a ridosso della partita con l’Argentina anche per questo ha preso precauzioni ad hoc. Ritorna la mascherina per i giornalisti in zona mista e si cerca di limitare i contatti se non per l’allenamento.