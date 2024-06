Francia Polonia: il TOP e il FLOP giocano in Italia. MBAPPÉ ritrovato e l’operazione rinnovamento che sta tentando DESCHAMPS

Si è conclusa con un pareggio la fase a gironi di Francia e Polonia: ecco i top e flop del match terminata in parità

Con un’età media di 26 anni e 184 giorni (vs Polonia), la Francia ha schierato la sua terza più giovane formazione titolare in un match del Campionato Europeo – dopo le due nell’edizione del 1960 del torneo (25 anni e 41 giorni; 25 anni e 287 giorni in quell’occasione). Il rinnovamento della carta d’identità non spiega però abbastanza il pareggio ottenuto contro una Polonia già eliminata, che invece ha trovato risorse morali e orgoglio per rispondere e chiudere il suo Europeo con un punto contro i vice-campioni del mondo. Chi sono stati i TOP e i FLOP della gara? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport.

I TOP

MBAPPÉ – voto 7: «Uno ne segna (su rigore) e altri ne sbaglia, ma la sua pericolosità è evidente, malgrado la maschera opprimente».

SKORUPSKI – voto 7,5: «Il migliore in assoluto, parate quasi innumerevoli tra Mbappé, Dembelé, Barcola e altri. Da Champions, sì».

I FLOP

RABIOT – voto 5: «Affaticato e spaesato. Il caldo feroce non lo aiuta».

FRANKOWSKI – voto 5,5: «Da quella parte la Polonia traballa, perché da lì decolla Mbappé».