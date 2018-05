Rabiot, caso in Francia: non accetta di fare la riserva

Adrien Rabiot non accetta il ruolo di riserva e si esclude dalla lista. L’allenatore della Francia, Deschamps, deluso dal centrocampista

A pochi settimane dell’inizio del Mondiale in Russia, a tenere banco in Francia è il caso Rabiot. Il giocatore, incluso dal commissario tecnico Didier Descamps nella lista delle 11 riserve a cui poter attingere in caso di problemi, ha scritto una lettera alla federcalcio francese, chiedendo di essere escluso da questo elenco.

Naturalmente la decisione del giocatore del PSG non è andata giù allenatore dei galletti: «Ha fatto un grosso errore. Si è autoescluso, spero che queste decisioni gli permettano di crescere. A questo livello non si può dare così peso agli umori, bisognerebbe essere dei professionisti in ogni situazione».