Francia, Thuram: «Posso SOSTITUIRE Giroud, sull'Inter dico QUESTO...»

Le parole di Marcus Thuram, attaccante francese, sugli obiettivi in vista dell’inizio degli Europei. I dettagli

Marcus Thuram ha parlato ad AS della possibilità della Francia agli Europei.

EURO 2024 CON LA FRANCIA – «Affronterò gli Europei come un giocatore che ha piena fiducia in se stesso dopo aver fatto abbastanza bene con l’Inter. Arrivo a Euro2024 con voglia di aiutare la nazionale, con grande fiducia in tutto quello che faccio»,

PRIMA STAGIONE ALL’INTER – «Ogni giorno do il mio meglio per migliorare, per ottenere il massimo. La mia grande ambizione è arrivare alla miglior versione di me. All’Inter ho scoperto nuove cose, rispetto al Gladbach c’è molta più pressione ma ho dato tutto per ambientarsi in fretta. L’Inter è un’altra dimensione, perché parte con l’obiettivo di vincere lo scudetto altrimenti è un fallimento. Ho notato anche una differenza in termini di mentalità, ogni partita all’Inter è importante, ogni minuto è fondamentale per cercare di vincere lo scudetto».

PRONTO A SOSTITUIRE GIROUD – «Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia ma non dirò che sarò l’erede di Giroud. Ho firmato per l’Inter la scorsa estate per entrare in una nuova dimensione e aprire un nuovo capitolo, mi sono assunto delle responsabilità in questa stagione e sono pronto a essere il 9 della Francia. L’obiettivo è confermare in un grande torneo come gli Europei quanto fatto di buono all’Inter».