Franco Colomba parla della lotta per non retrocedere. Le dichiarazioni del tecnico sulla situazione del Cagliari

Franco Colomba, ai microfoni di Calcionews24, ha parlato anche di Cagliari e lotta per non retrocedere.

DICHIARAZIONI – «Il Cagliari non mi sembra una società da ultimo posto in classifica ma secondo me rischia perché onestamente nessuno pensava fosse ultimo in classifica a questo punto del campionato».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA