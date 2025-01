Frattesi Inter, arriva la decisione del giocatore dopo l’incontro con Inzaghi: il retroscena

Frattesi Inter, arriva la decisione del giocatore dopo il faccia a faccia con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: il retroscena

Le ultime notizie del mercato Inter riguardano tutte Davide Frattesi. Il malcontento del giocatore ex Sassuolo per il poco spazio è chiaro, e sulle sue tracce ora ci sono gli occhi di Roma e Napoli. Nel frattempo Calciomercato.com svela un curioso retroscena su un confronto avvenuto negli scorsi giorni tra il centrocampista e il tecnico Inzaghi.

FRATTESI INTER – «Cosa è cambiato nell’ultimo mese? È accaduto che, spronato da alcuni suoi amici, Frattesi si è convinto a chiedere un appuntamento nell’ufficio di Inzaghi. Ad Appiano iniziavano a vederlo spento, infastidito, isolato, e allora hanno insistito: “Vai a parlare con il mister e risolvi questi problemi”. Dopo qualche giorno di riflessione, Frattesi ha accettato il consiglio ma quando ha incontrato privatamente Inzaghi non è rimasto soddisfatto da ciò il tecnico ha avuto da dirgli. Insomma, Frattesi ha percepito di non essere centrale nel progetto, al punto di intendere come indifferente qualsiasi sua scelta sull’andare o restare. Almeno così sembrerebbe averla intesa lui, secondo quanto filtra da Appiano Gentile. Inter – Milan è stato il punto più basso, con quell’ingresso svogliato che ha colpito tutti visto che di fronte c’era il Milan e che si giocava per un trofeo. Delusione doppia nello spogliatoio, per la sconfitta e per l’atteggiamento di un compagno ritenuto inadeguato al contesto».