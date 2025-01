Frattesi Roma, i giallorossi non mollano la presa: se l’Inter non farà sconti allora servirà questo

Frattesi Roma, l’Inter non fa sconti e non ha fretta di vendere: i giallorossi devono chiudere qualche cessione per poi dare l’affondo decisivo

La Roma non molla Davide Frattesi: il centrocampista dell’Inter è l’obiettivo numero uno del centrocampo giallorosso. Anche ieri contro l’Empoli Inzaghi gli ha preferito ancora una volta un Barella non al top della condizione ed è rimasto in panchina per tutti i 90′: il calciatore ora vuole trasferirsi per poter giocare di più, ma la trattativa è destinata ad andare avanti ancora nelle prossime settimane.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri non fanno sconti sui 40 milioni – si era parlato di un prestito di Cristante, ma se ne parlerà come una trattativa a parte – e vogliono aspettare la fine del girone di Champions League. La Roma sarà quindi costretta a vendere per poter raggiungere la cifra che i nerazzurri chiedono. Sul giocatore c’è anche il Napoli, ma la preferenza dell’Inter è quella di non rinforzare una concorrente diretta.