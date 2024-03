Frendrup Genoa, il Liverpool in corsa per il danese: la situazione

Frendrup continua a far ingolosire la Premier League: anche il Liverpool nella corsa al calciatore del Genoa

Sempre in casa rossoblù continua a fare sold out tra gli scout, nonostante il contratto appena rinnovato fino al 2028, Morten Frendrup. Diversi club inglesi hanno già fatto capolino in numerose circostanze al Ferraris per studiarlo da vicino. Dal Liverpool al Brighton passando per Aston Villa e Brentford: in tanti dalla Premier si stanno interessando al centrocampista danese, che non ha mai nascosto il desiderio di giocare un giorno nel campionato più importante al mondo. Lo scrive Tuttosport.