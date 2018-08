La formazione ciociara lavora per completare la rosa a disposizione di Moreno Longo con una punta ed un difensore

Il Frosinone, tornato in Serie A dopo due anni, non vuole fare da comparsa questt’anno, anzi le intenzioni sono quelle di fare uan stagione importante. Il Presidente Maurizio Stirpe, insieme al direttore sportivo Marco Giannitti, sta costruendo una squadra di livello per fare un buon campionato e conquistare la salvezza tranquilla. Adesso mancano solo due tasselli, un centrocampista ed un attaccante. I nomi che circolano sono quelli di Pazzini dall’ Hellas Verona e Danilo in rotta con l’Udinese.

Per Gianpaolo Pazzini, la formazione veronese chiede in cambio uno tra Ciano e Citro, con l’ex Cesena e Crotone il preferito dai veneti. Il Frosinone prova ad inserire Camillo Ciano nella trattativa e portare un giocatore d’esperienza nell’attacco di Moreno Longo. Occhio, però, anche al profilo di Raffaele Palladino che, svincolatosi dal Genoa, potrebbe essere un investimento low cost.

In difesa il profilo che balza in pole è quello di Danilo dell’Udinese, il quale dopo la lite della scorsa settimana è sul mercato. Discorso un pò più complicato per il centrale brasiliano sul quale si inserisce anche il Chievo Verona. L’alternativa è Capuano del Cagliari. Frosinone, dunque, attivo sul mercato. Dopo Sportiello, Crisetig, Molinaro e Halfredsson, la dirigenza ciociara cerca la doppia ciliegina sulla torta con Pazzini e Danilo.