Frosinone Gelli: «Brutto ko, ma abbiamo avuto le nostre chance»

Le parole di Francesco Gelli, centrocampista del Frosinone, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro la Fiorentina

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Frosinone con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Risultato più duro di quello che si è visto in campo? Il risultato è ampio anche se le nostre occasioni le abbiamo avute. Dobbiamo imparare ad essere più cinici come lo sono stati loro oggi. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna sui gol loro, ma purtroppo il calcio è così».

CONDIZIONATI DAI PRIMI DUE GOL – «La squadra ha sempre cercato di fare la partita dopo i gol presi. Ovviamente quando subisci due gol uno dopo l’altro non è facile però abbiamo reagito. I miei cambi di ruolo? Io mi metto sempre a disposizione, ovunque mi metti cerco di dare tutto per raggiungere gli obiettivi. Per me non è un problema. Il mister lo sa qual è il mio ruolo. C’era questa situazione di emergenza e io mi sono messo dove serviva».

REAZIONE – «Abbiamo le qualità per fare sempre la partita e per far sempre risultato. Dobbiamo essere attenti quando gli altri ci attaccano. Se facciamo però quello che dobbiamo fare possiamo toglierci soddisfazioni importanti».