Frosinone Salernitana, Di Francesco: «Tifosi? Affetto quotidiano»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in occasione della sfida contro la Salernitana in casa

Eusebio Di Francesco ha presentato a Sky Sport la gara contro la Salernitana, un anticipo che potrebbe cambiare la stagione dei ciociari.

TIFOSI – «L’affetto dei nostri tifosi è quotidiano, non è solo quello di oggi all’arrivo allo stadio. In questo momento avevamo bisogno e loro ci sono, come sempre lo dimostrano. Non devo fare troppi discorsi, le motivazioni sono insite nella gara e si vede anche all’esterno».

PRESTAZIONI – «Spero che i complimenti arrivino a fine partita, la gara è importante e fondamentale, vogliamo tornare alla vittoria ma conosciamo le difficoltà di questa sfida e la dobbiamo caricare nel modo giusto. Le difficoltà ci possono essere, siamo una squadra giovane, poco abituata a vivere questi momenti del campionato ma i ragazzi li stanno affrontando bene e vedo prestazioni in crescita. Mi auguro vengano confermate».