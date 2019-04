Frosinone-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-SPAL highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, la squadra di Marco Baroni affronta i biancazzurri guidati da Leonardo Semplici in una delicata sfida salvezza. Ciociari penultimi in classifica con 17 punti e reduci dalla sconfitta di Empoli; ferraresi (26) poco sopra la zona retrocessione e provenienti dal successo casalingo sulla Roma. Nella gara d’andata, vittoria frusinate a Ferrara col risultato di 3 a 0. Adesso è di nuovo Frosinone contro SPAL, in una sfida cruciale per il campionato di entrambe le squadre.

FROSINONE-SPAL 0-1 – Al 13′ del primo tempo, Francesco Vicari sovrasta i difensori nell’area piccola ed incorna di testa all’angolino basso di destra. Il portiere non ha potuto proprio intervenire!