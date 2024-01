Turati: «Se contro l'Inter sarà come un derby? Non me ne frega niente»

Stefano Turati, portiere del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Verona

PAROLE – «Quando ricevi il primo rigore e ne arriva un secondo ti chiedi cosa fare ma io seguo sempre il mio cuore e ho accanto delle persone che mi aiutano. Li ho ascoltati andando da quella parte. Prima della gara studio sempre i rigoristi, poi seguo il mio istinto. A volte sei convinto della tua scelta prima della partita, altre volte no e cambi. Se per me sarà un derby contro il Milan? No, non me ne frega niente. Sabato sarà una partita come le altre. Poi quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, ma confido tantissimo in questi ragazzi ai quali voglio bene».