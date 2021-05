Futuro Inter, vertice Conte-Zhang: ecco le richieste del tecnico

Ore decisive per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Vertice decisivo con il presidente Zhang e la dirigenza

E’ arrivato il momento della verità tra Antonio Conte e Steven Zhang. Nelle prossime ore, salvo slittamenti dell’ultima ora, il tecnico nerazzurro incontrerà il presidente per sciogliere il nodo sul suo futuro dopo la festa scudetto di ieri davanti alla marea di tifosi presenti fuori San Siro.

Conte – scrive La Gazzetta dello Sport – chiede certezze e garanzie per un Inter competitiva, con la dirigenza al completo al suo fianco e in attesa delle intenzioni di Zhang. All’ex Ct della Nazionale non basta tenere i big: vorrebbe dei rinforzi per puntellare ulteriormente la rosa a sua disposizione. Zhang, dall’altro lato della barricata, potrebbe venire incontro al tecnico salentino sulla conferma dei big, ma in questo momento storico sarebbe risulterebbe un’impresa accontentare l’ex Juve e Chelsea con rinforzi di livello. A stretto giro di posta ne sapremo di più.