Gabbia Milan, per il rinnovo con i rossoneri manca solo la firma: le cifre dell’accordo e le ultime

Gabbia Milan, per il rinnovo del difensore con i rossoneri manca solo la firma: le cifre dell’accordo e le ultimissime

La trattativa per il rinnovo di contratto del difensore Gabbia col Milan è oggi in fase avanzata e nel giro di un paio di settimane le due parti si incontreranno per raggiungere l’accordo finale e la firma. A riportarlo è Manuele Baiocchini a Sky Sport 24.

Il difensore centrale non ha dubbi e vuole rimanere in rossonero e, vista la crescita esponenziale dell’ultimo periodo, ha chiesto un adeguamento dell’ingaggio che passerà a 2-2,5 milioni con i bonus a fare da garanzia rispetto al rendimento in campo. Buone notizie insomma in casa Milan.