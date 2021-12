Gabbiadini da record: la statistica sull’attaccante della Sampdoria

Gabbiadini ha siglato un record personale in Sampdoria-Venezia: sfiorato anche il primato di Defrel per il gol più veloce dei blucerchiati in Serie A

Manolo Gabbiadini non si ferma più. L’attaccante della Sampdoria ha realizzato un altro gol contro il Venezia, il quarto consecutivo in Serie A: infranto il record personale che perdurava da maggio 2015, quando ancora vestiva la maglia del Napoli.

Sfiorato anche il primato tutto blucerchiato della rete più veloce di sempre: la medaglia d’oro appartiene ancora a Gregoire Defrel, a segno nel marzo 2019 contro il Milan dopo 33 secondi. Gabbiadini, con i lagunari allenati da Paolo Zanetti, ha sbloccato le marcature in 38 secondi.

