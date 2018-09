Gabigol torna sull’Inter: «Non so cosa sia andato storto»

Le parole di Gabigol, oggi al Santos, che ripercorre i giorni vissuti a Milano durante l’esperienza in Serie A con l’Inter

Torna a parlare della negativa esperienza con l’Inter l’attaccante 22enne brasiliano Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Giunto all’età di 20 anni in Serie A per 30 milioni di euro, non ha certamente rispettato le aspettative del club e dei tifosi sul suo conto. Arrivato in Italia come una grande promessa del calcio brasiliano, non è mai riuscito ad imporsi tanto da esser aver fatto nuovamente ritorno al Santos in prestito dai nerazzurri. Oggi Gabigol ha parlato ai microfoni del quotidiano brasiliano ‘A Tribuna’ e ha raccontato alcuni aneddoti legati all’esperienza vissuta in nerazzurro.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Difficile capire cosa sia andato storto nell’avventura a Milano. I tifosi mi piacciono molto, in città mi fermavano tutti per strada e i compagni erano molto gentili con me. Forse in quel momento la squadra aveva bisogno di altro rispetto a quello che potevo dare. De Boer lo rispetto molto, è stata una persona con cui ho parlato parecchio. E’ stato lui a volermi in nerazzurro, non risponderò alle critiche che mi ha fatto in passato. Non ho intenzione di cambiare solo perché non gli piacevano certi miei atteggiamenti, ma preferisco ascoltare chi è con me tutti i giorni. Non so dire se ho fallito o meno nel calcio europeo, non ho giocato abbastanza».