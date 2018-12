Gaffe tifosi Torino: esilerante errore dei tifosi granata che prendono di mira il pullman “sbagliato” prima del Derby della Mole.

Clamoroso ed esilerante errore per i tifosi del Torino prima dell’ultimo Derby della Mole contro la Juventus. Gaffe tifosi Torino: un gruppetto di ultras granata ha iniziato a fischiare e ad inveire contro un pullmann che credeva essere quello della Juventus, ma così non era. Il mezzo, che si stava dirigendo verso lo Stadio Olimpico Grande Torino, era infatti quello della loro squadra del cuore.

Resisi conto della clamorosa gaffe, i supporter granata sono scoppiati a ridere e i fischi e gli insulti si sono tramutati in applausi per i loro beniamini. Sul campo è stata però la Juventus a sorridere, grazie a un successo griffato da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, che ha permesso ai bianconeri di cogliere la quattordicesima vittoria stagionale in Serie A su 15 gare disputate.

Che gaffe! Tifosi del Torino insultano il pullman granata pensando fosse quello della Juve…..GODOOOOO😂 https://t.co/8jpggl5i2J — DNA GOBBO 🏳🏴 (@1897dnagobbo) December 16, 2018

TORINO, SORIANO CHIEDE SCUSA AI TIFOSI PER IL LIKE A RONALDO