Gakpo svela: «Lo United e il mancato affare: che stress quei giorni!»

Cody Gakpo, stella del PSV, è tornato a parlare del suo mancato trasferimento al Manchester United: le dichiarazioni

LE PAROLE – «I colloqui con il Manchester United si sono conclusi circa una settimana prima della fine del periodo per valido per il trasferimento. Durante quell’ultima settimana ho dovuto quindi decidere se sarei andato al Southampton o al Leeds. Alla fine sono rimasto al PSV. Per me è stato un periodo davvero stressante».