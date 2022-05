Galante: «Bremer come Samuel. Può diventare il nuovo muro dell’Inter»

Le parole dell’ex difensore di Inter e Torino su Bremer: «andare a sostituire De Vrij, Skiriniar o Bastoni, non è semplice»

Intervistato da Tuttosport, il difensore ex Toro e Inter Fabio Galante ha parlato di Bremer, centrale dei granata e oggetto del desiderio di molti club, tra cui l’Inter.

«Stiamo parlando di uno dei migliori profili di difensore in Italia. In questo campionato ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e di grande personalità e anche di qualità. Un giocatore che sa anche segnare. Per quello che ha fatto vedere è già pronto per un club importante, mi ricorda Walter Samuel e può diventare un muro nerazzurro.

Bremer è fortissimo, è pronto per una grande squadra di Serie A ma andare a sostituire gente come De Vrij, Skiriniar o lo stesso Bastoni, che oggi è il titolare nell’Inter non è semplice».