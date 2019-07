Galatasaray, tentativo per Falcao: ecco i dettagli dell’interessamento del club turco per l’attaccante colombiano

Notizia sensazionale dalla Francia. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Galatasaray avrebbe fatto un tentativo per portare in Turchia Radamel Falcao, attaccante del Monaco.

Secondo il quotidiano francese, ci sarebbe già una trattativa in ballo tra il Monaco ed il club di Instanbul, con Falcao che non avrebbe rifiutato il trasferimento in Turchia. L’attaccante colombiano nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato anche al Milan. Di sicuro seguiranno interessanti aggiornamenti sulla vicenda.