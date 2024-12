Galderisi a Juventusnews24: «Credo che in tanti, a partire da Motta, non siano contenti»

Le parole di Giuseppe Galderisi in esclusiva a Juventusnews24.com: «Troppi punti buttati, credo che in tanti non siano contenti, a cominciare da Motta»

Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Se dovessimo stilare un primo bilancio sulla Juve di Thiago Motta quale sarebbe?

«Io credo che a Torino non siano contenti, a partire da Thiago Motta stesso. Tanti punti buttati che stanno lasciando la squadra indietro, ma quella non è la posizione della Juventus. Penso però che sarà un girone di ritorno diverso, in cui la squadra raccoglierà quanto non ha fatto fino ad ora».

Quale deve essere adesso l’obiettivo? Si può ancora parlare di lotta per lo Scudetto?

«Credo la Juve non pensi allo Scudetto, quanto più ad entrare nelle prime quattro, che al momento sarebbe come uno scudetto. Si stanno gettando le basi per una crescita futura, ha un’allenatore con una sua idea di calcio, ma non raccoglie quello che si aspettava. Quello che non deve fallire è comunque la qualificazione alla Champions. Poi il campionato è ancora lungo, ma ad oggi quello è l’obiettivo».

Gennaio vuol dire anche mercato: secondo lei la Juve su cosa dovrebbe intervenire?

«Ci si baserà molto sugli infortuni. La Juve ha bisogno di un sostituto di Vlahovic, che per me è un grandissimo attaccante e in giro ce ne sono pochi migliori. Se manca lui adesso devi giocare con un falso 9, ma se rientra Milik è perfetto per questo gioco. Dietro poi non so, ma dico che la Juventus deve fare dei colpi di grandi qualità, prendere per prendere non serve. A gennaio comunque non cambi totalmente, devi più che altro consolidare. Per il resto si vedrà in estate, magari anche con la qualificazione alla Champions».

L’INTERVISTA A GIUSEPPE GALDERISI IN ESCLUSIVA A JUVENTUSNEWS24.COM