Galeno-Arabia Saudita, l’annuncio UFFICIALE del Porto sul MANCATO trasferimento: svelato il MOTIVO

L’annuncio ufficiale del Porto sul mancato trasferimento di Galeno in Arabia Saudita all’Al-Ittihad

Il Porto, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato i motivi che hanno portato al mancato trasferimento di Galeno in Arabia Saudita.

COMUNICATO – «In merito al mancato trasferimento dell’atleta Wenderson Galeno all’Al-Ittihad, l’FC Porto informa che invierà una comunicazione al presidente del suddetto club e al presidente della Lega dell’Arabia Saudita. Rilevando il suo profondo disappunto per il modo in cui si è svolto il processo è stata condotta e interrotta dopo che è stato raggiunto un accordo completo tra i club e l’atleta. L’FC Porto è lieto di avere il giocatore Galeno nel suo staff e rafforza la sua fiducia nelle capacità e nella motivazione del professionista per continuare le magnifiche prestazioni mostrate all’FC Porto»