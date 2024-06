Galliani, il retroscena su Berlusconi: «Voleva ricomprare il Milan»

Adriano Galliani ha rivelato un retroscena su Silvio Berlusconi e il Milan: «Nel 2022 voleva comprare il 25% del club»

Intervistato da Carlo Pellegatti al Festival della Serie A, Adriano Galliani, ad del Monza e storico ex dirigente del Milan, ha svelato questo clamoroso retroscena su Berlusconi. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Nel 2022 Berlusconi va alla festa scudetto del Milan accolto dai cori “C’è solo un presidente”. Così dice al presidente rossonero Scaroni durante la festa: “Potrei parlare con Paul Singer?. Vorrei comprare il 25% del Milan, ma a un patto che io faccia il presidente e Galliani faccia l’amministratore delegato. Ha ragione, è tutto vero. C’era la festa, i tifosi urlavano c’è un presidente, solo un presidente. Poi ha parlato con Singer ma non se ne fece nulla. La cosa bella è che una settimana dopo il Monza va in Serie A. È una impresa che solo Silvio Berlusconi poteva fare, il Monza fa 110 anni senza approdare in A. Monza non vedeva la B da 20 anni, quando prende il Monza dal 2018 dice torneremo in Serie A. Nessuno può immaginare cos’abbia fatto per gli altri Silvio Berlusconi. La sua generosità è stata qualcosa di incredibile, è stata la più grande qualità che ha contraddistinto la sua vita».