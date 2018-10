Galliani sul derby: «Nessuno si aspettava una sconfitta così»

L’ex amministratore delegato del Milan ha parlato della sconfitta nel derby. Ecco le parole di Adriano Galliani

Torna a parlare Adriano Galliani. L’ex ad del Milan è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Brocchi come nuovo allenatore del Monza e non poteva mancare un suo commento sulla sconfitta del ‘suo’ Milan contro l’Inter, nel derby andato in scena domenica scorsa a San Siro. Queste le sue parole: «La partita ormai sembrava finita, nessuno a quel punto si aspettava di perderlo».

Prosegue Galliani: «Ero amministratore delegato del Milan e tifoso del Monza, ora sono tifoso del Milan e amministratore delegato del Monza. Soffro per tutte e due le squadre quando le cose non vanno bene. Sono dispiaciuto per la sconfitta. Ora però non parlo più del Milan, un club gestito da amici, allenato da un amico, con un presidente amico e una proprietà amica. Sono tutti ultramilanisti. Siamo stati noi a portare la filosofia del ‘Milan ai milanisti’ e sono contento che questa filosofia, dopo una pausa, sia tornata».