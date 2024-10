Galliani Monza: «Nesta? Sempre avuto fiducia in lui, e sul ritiro della squadra...»

Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che conferma la fiducia sulla panchina ad Alessandro Nesta

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e amministratore delegato del Monza era ospite d’onore ieri al Binaro 7 del Festival delle Storie, ha parlato del pareggio ottenuto all’ultima giornata e della squadra di Alessandro Nesta. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO A ROMA – «Porta serenità ed è fondamentale. C’era lo spirito giusto. Nello spogliatoio, dopo la partita, ho detto questo alla squadra: ricordatevi che due anni fa, alla prima stagione in A, avevamo 4 punti dopo 7 partite, come adesso. Ne abbiamo fatti 52 alla fine, ma se ne fate 50 sono contento uguale».

RITIRO – «Deciso non dalla società perché non ho mai capito a cosa serva, altrimenti basterebbe questo per vincere… ma abbiamo avallato la volontà della squadra».

NESTA – «Sempre avuto fiducia in lui, assolutamente. Assurdo cambiare gli allenatori a meno di essere di fronte a cose drammatiche. Non è mai stato in discussione».

SOCIETA’ – «Sono grato ai figli di Berlusconi che seguono il Monza e sborsano i quattrini. Speriamo di salvarci, quest’anno è più difficile perché sono arrivati dei colossi dalla B. Ma abbiamo un organico in grado di lottare per il nostro obiettivo».