Galliani sbotta: «Il progetto private equity è assurdo»

Adriano Galliani non ci sta e ai microfoni di MF-Milano Finanza boccia completamente il progetto private equity. Queste le sue parole.

«I club stanno vendendo ai fondi un bene futuro di cui non possiedono l’intera proprietà. Sui diritti televisivi dei campionati a partire dal 2021/2022 stanno decidendo i partecipanti alla stagione 2020/2021, tre dei quali verranno sostituiti l’anno venturo da tre neopromosse. Nell’ultimo decennio 35 società hanno giocato in Serie A: come si può pensare di andare avanti con questa faciloneria?. Nella forma attuale il progetto è assurdo. Anche chi disputa il campionato 2020/2021 incasserebbe soldi dai private equity, benché la vendita riguardi i diritti solo a partire dalla stagione 2021/2022, quando tre dei club firmatari dell’accordo saranno retrocessi, mentre i tre club promossi dalla B si troveranno dinanzi al fatto compiuto. Così com’è, l’affare non può che essere bloccato»