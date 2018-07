Milan, svolta in società: torna Gandini. Maldini vicepresidente? E Gazidis è più vicino

Svolta dirigenziale in casa Milan. Vicino il ritorno di Gandini. Si tratta con Gazidis e Paolo Maldini. Poi il sostituto di Mirabelli

Rivoluzione Milan! Via Mirabelli e Fassone (il direttore sportivo saluterà nella giornata di oggi, l’ad è già stato rimosso dal suo incarico), è tempo di cambiamenti in casa rossonera. Paolo Scaroni è stato nominato qualche giorno fa nuovo presidente del Milan e rappresenta la prima grande novità del club rossonero targato Elliott. Leonardo sarà il nuovo direttore tecnico del Milan e sta già lavorando per il club rossonero, nonostante manchi ancora l’ufficialità ma ormai il suo ritorno è un segreto di Pulcinella, anche lo stesso Gattuso ha confermato di aver parlato con lui nelle ultime ore. Poi sarà la volta di un altro ritorno, quello di Gandini.

Il dirigente della Roma, ex Milan, ha incontrato Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliott, per parlare del suo possibile ritorno in rossonero. Gandini ha lavorato al Milan per 23 anni ed è vicinissimo al ritorno in rossonero dove potrebbe vestire i panni di amministratore delegato o di direttore generale occupandosi delle relazioni internazionali e soprattutto del rapporto con l’Uefa oppure potrebbe diventare il vice di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal. Anche Gazidis, che ha risanato i conti dell’Arsenal innalzando incredibilmente il fatturato, è vicino al Milan. Attenzione poi al nome di Paolo Maldini: sarà la volta buona per un ritorno in rossonero? L’ex bandiera milanista potrebbe diventare il nuovo vicepresidente del Milan.