L’ex ad della Roma Umberto Gandini ha svelato un retroscena sul suo mancato ritorno al Milan. Ecco le sue parole

Umberto Gandini è stato vicino al ritorno al Milan. L’amministratore delegato ha risolto il suo contratto con la Roma e sembrava in procinto di tornare in rossonero ma non ha trovato l’accordo con la sua vecchia società e si ritrova attualmente senza contratto (si parla di un possibile futuro in FIGC, lui non ha chiuso la porta). Il dirigente ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno svelando alcuni retroscena: «Ho scelto di lasciare la Roma perché da un certo punto di vista sentivo che ero arrivato al compimento di un processo organizzativo che poteva prescindere dal mio ruolo, inoltre si era profilata la possibilità di un ritorno al Milan e abbiamo deciso, di comune accordo con la Roma, di interrompere anzitempo il contratto».

Gandini parla poi del mancato ritorno al Milan: «Purtroppo o per fortuna il ritorno al Milan non si è concretizzato. La proprietà ha valutato i pro e i contro di ogni scelta. Gazidis è un grande professionista, la prima scelta di Elliott. Aveva espresso un interesse nella collaborazione col sottoscritto ma il tempo delle intese rispetto a quelle dei ruoli ufficiali, ha portato a un equilibrio che non prevede più l’inserimento di un altro amministratore delegato».